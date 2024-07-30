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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никто не выигрывал Кубок России дважды подряд с 2009 года. 3.20 – «Зенит» защитит титул

За последние 15 лет никто не выигрывал Кубок России дважды подряд. В последний раз это удалось ЦСКА в 2009 году.

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