Литва хочет снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории Литва намерена разместить на своей территории ядерное оружие, действующий запрет пл.
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