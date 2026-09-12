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Иран приостановил 10-процентный сбор с иностранных судов, перевозящих энергоресурсы

Иран приостановил 10-процентный сбор с иностранных судов, перевозящих энергоресурсы

Власти Ирана объявили 12 сентября 2026 года о временной отмене 10-процентного сбора за фрахт для иностранных судов, транспортирующих импортируемые или экспортируемые нефть, газ и сжиженные нефтепродукты.

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