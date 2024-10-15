Председатель СК России запросил доклад по уголовному делу о вымогательстве и похищении мужчины в Республике Башкортостан

В следственном управлении СК России по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции и местного жителя, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве у него крупной суммы денежных средств (пп.
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