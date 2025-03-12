Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Может прочитал наконец и решил выполнить указание Ленина - "Войну надо вести по-настоящему, или ее совсем не вести. С...Путин надел военн...
  • Александр
    Может прочитал наконец и решил выполнить указание Ленина - "Войну надо вести по-настоящему, или ее совсем не вести. С...Путин ответил на ...
  • Александр
    Может прочитал наконец и решил выполнить указание Ленина - "Войну надо вести по-настоящему, или ее совсем не вести. С...Путин приказал в ...

Без Макрона не обошлось. Зеленский прикупил крупнейший инвестиционный банк Milleis Banques

Без Макрона не обошлось. Зеленский прикупил крупнейший инвестиционный банк Milleis Banques

Во Франции сменился владелец крупнейшего инвестиционного банка Milleis Banques. Новым хозяином финансового учреждения стал просроченный президент, который так старательно ищет денег в Штатах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх