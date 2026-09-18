Пропавшего трёхлетнего мальчика нашли живым

Мальчика нашли всего в двух сотнях метров от дома. Он замёрз и лежал, свернувшись калачиком.Малыш сначала шумно играл в доме, затем прошёлся по огороду, поиграл с котом и, похоже, окончательно соскучился.
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