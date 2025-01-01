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«Пусть в новом году исполнится все задуманное». ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом

«Дорогие друзья! «Наступает время любимых семейных праздников, несущих тепло, добро и надежды. Пусть в новом году исполнится все задуманное, пусть 2025-й станет порой смелых решений, больших свершений и новых побед! Желаем вам здоровья, счастья, мира и благополучия! С Новым годом! Искренне ваш, ПБК ЦСКА», – говорится в сообщении действующего чемпионата Единой лиги ВТБ.

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