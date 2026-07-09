Новости внутренней и внешней политики в России

Энди Бернем, которого рассматривают как вероятного преемника премьер-министра Великобритании Кира Стармера, признал, что украинский конфликт спровоцировал рост цен в королевстве и создал дополнительные трудности для британцев.