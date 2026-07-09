Энди Бернем, которого рассматривают как вероятного преемника премьер-министра Великобритании Кира Стармера, признал, что украинский конфликт спровоцировал рост цен в королевстве и создал дополнительные трудности для британцев.
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