Путин и Токаев поговорили о реализации совместных проектов по телефону

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры по телефону, в ходе которых политики обсудили реализацию совместных проектов, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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