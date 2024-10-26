Определить политический курс: как проходят парламентские выборы в Грузии

В Грузии решают, каким будет политический курс страны в ближайшие годы. Главными соперниками на парламентских выборах стали действующая правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за независимую и сильную политику, и коалиция партий "Единство – национальное движение", которые ратуют за возврат к курсу на евроинтеграцию.
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