Определить политический курс: как проходят парламентские выборы в Грузии

В Грузии решают, каким будет политический курс страны в ближайшие годы. Главными соперниками на парламентских выборах стали действующая правящая партия "Грузинская мечта", которая выступает за независимую и сильную политику, и коалиция партий "Единство – национальное движение", которые ратуют за возврат к курсу на евроинтеграцию.