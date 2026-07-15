Экс-футболист Дини: Англия раздавит Аргентину

Владимир Петров

При подсуживании - да. Идёт психическая атака на Аргентину: то им-де судьи помогают, то дебильную петицию против этой сборной и Месси подписывают, то шапкозакидательские прогнозы делают... Англичане перепиарены и переоценены. Думаю, будет скандальный матч с запахом коррупции... Надеюсь на поражение англов. И на ЧМ, и в СВО.