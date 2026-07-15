Бывший капитан "Уотфорда" Трой Дини заявил, что Англия раздавит Аргентину в полуфинале чемпионата мира по футболу, передает Daily Mirror.
Экс-футболист Дини: Англия раздавит Аргентину
Комментарии
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Владимир Петров
При подсуживании - да. Идёт психическая атака на Аргентину: то им-де судьи помогают, то дебильную петицию против этой сборной и Месси подписывают, то шапкозакидательские прогнозы делают... Англичане перепиарены и переоценены. Думаю, будет скандальный матч с запахом коррупции... Надеюсь на поражение англов. И на ЧМ, и в СВО.
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