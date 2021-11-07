The Atlantic (США): пока Запад спал, Россия не теряла времени

Автора возмущает миротворческая политика России в Закавказье. За ней он видит «попытки Кремля» вытеснить оттуда НАТО и призывает руководство альянса оказать давление на Москву, пока регион «не скатился в нелиберальную гегемонию России окончательно».
Автора возмущает миротворческая политика России в Закавказье. За ней он видит «попытки Кремля» вытеснить оттуда НАТО и призывает руководство альянса оказать давление на Москву, пока регион «не скатился в нелиберальную гегемонию России окончательно».
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