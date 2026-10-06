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🤖 Россиянам назвали профессии, которые заменит ИИ в первую очередь

🤖 Россиянам назвали профессии, которые заменит ИИ в первую очередь. В наиболее уязвимом положении из-за массового внедрения нейросетей окажутся финансисты и страховщики, считают аналитики Президентской академии.

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