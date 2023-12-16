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Леброн Джеймс после паузы исполнил 3-очковый через руки Виктора Вембаньямы: «Знаю, как у него вингспан»

Леброн Джеймс после паузы исполнил 3-очковый через руки Виктора Вембаньямы: «Знаю, как у него вингспан»

В пятницу состоялась первая дуэль 1-го номера драфта-2003 Леброна Джеймса («Лейкерс») и 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио»).

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