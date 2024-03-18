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На Масленицу на Куликовом поле и в тульских филиалах музея съели 2 778 блинов

На Масленицу на Куликовом поле и в тульских филиалах музея съели 2 778 блинов

Посетители музеев на Куликовом поле и в тульских филиалах музея-заповедника на Масленицу, которую по традиции гуляли семь дней, съели 2 778 блинов, 579 вареников, десять килограммов плова с полбой, 19 килограммов сушек и девять литров варенья, а также выпили 210 литров чая и 30 литров узвара.

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