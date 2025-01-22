Samsung в два раза сократит затраты на контрактное подразделение по выпуску чип...

Samsung в два раза сократит затраты на контрактное подразделение по выпуску чиповСтатус крупнейшего поставщика полупроводниковой продукции не в полной мере радует южнокорейскую корпорацию Samsung Electronics, поскольку до сих пор достигается преимущественно за счёт продаж микросхем памяти, цены на которую колеблются весьма ощутимо, то и дело повергая гиганта в кризис.