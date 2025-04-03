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Царьград

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41 жертва израильских ударов по сектору Газа: кризис обостряется

41 жертва израильских ударов по сектору Газа: кризис обостряется

Утренние удары израильской армии в секторе Газа привели к гибели 41 человека, включая мирных жителей и полицейских.

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