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Пожму руку Путину в Париже: Макрон поставил ультиматум лидеру РФ. Такого не позволяли себе даже США

Пожму руку Путину в Париже: Макрон поставил ультиматум лидеру РФ. Такого не позволяли себе даже США

Владимира Путина зовут в Европу. Зачем – они и сами сформулировать не могут, поэтому негласно поручили озвучить это французскому президенту Макрону.

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Комментарии
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И
Иринушка
А что такое макрон ? Пустышка брехливая, которую презирают даже французы.
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14 час.
Евгений Луговцев
И этот Микрон со своей Бабой Ягой выдвигает какие то требования Путину. Мальчишка. Как бы сказали в определённых кругах РАМСЫ ПОПУТАЛ.
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12 час.
ВA
Владимир ATLBY
Говорили в советские времена, что евреи бывают только двух категорий: либо  талантливый руководитель на любом посту и умный замечательный человек, либо пустой чел с опилками в голове. Времена те советские закончились, а вот Моня Макрон он явно из второй шайки-лейки.
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10 час.

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