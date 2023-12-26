Владимира Путина зовут в Европу. Зачем – они и сами сформулировать не могут, поэтому негласно поручили озвучить это французскому президенту Макрону.
Пожму руку Путину в Париже: Макрон поставил ультиматум лидеру РФ. Такого не позволяли себе даже США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иринушка
А что такое макрон ? Пустышка брехливая, которую презирают даже французы.
Ответить
14 час.
Евгений Луговцев
И этот Микрон со своей Бабой Ягой выдвигает какие то требования Путину. Мальчишка. Как бы сказали в определённых кругах РАМСЫ ПОПУТАЛ.
Ответить
12 час.
ВA
Владимир ATLBY
Говорили в советские времена, что евреи бывают только двух категорий: либо талантливый руководитель на любом посту и умный замечательный человек, либо пустой чел с опилками в голове. Времена те советские закончились, а вот Моня Макрон он явно из второй шайки-лейки.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии