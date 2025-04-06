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АвтоИдеи

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  • Боцман
    Поэтому и копят штрфы свои любимые детки толстосумов. И ГД подтверждает <штрафы должны платить только простой чело...Госдума вернулась...
  • В С
    Уедет в свой кишлак и ищи - свищи.ДТП с такси
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    Об себе любимых беспокоятся.Госдума вернулась...

В России появился новый семейный кроссовер Toyota, который намного дешевле Geely Monjaro

В России появился новый семейный кроссовер Toyota, который намного дешевле Geely Monjaro

﻿﻿Кроссоверы Toyota Harrier появились на сайте объявлений в апреле по цене от 3,2 млн рублей. Для сравнения, Geely Monjaro, который в марте подешевел в базовой комплектации, даже с учетом прямой скидки обойдется минимум в 4 289 990 рублей, а сопоставимый по размеру Jaecoo J8 обойдется минимум в 4 599 000 рублей.

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