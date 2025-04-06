В России появился новый семейный кроссовер Toyota, который намного дешевле Geely Monjaro

﻿﻿Кроссоверы Toyota Harrier появились на сайте объявлений в апреле по цене от 3,2 млн рублей. Для сравнения, Geely Monjaro, который в марте подешевел в базовой комплектации, даже с учетом прямой скидки обойдется минимум в 4 289 990 рублей, а сопоставимый по размеру Jaecoo J8 обойдется минимум в 4 599 000 рублей.