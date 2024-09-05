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Тульские новости

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Врио тульского губернатора посетил Ясногорский район

Врио тульского губернатора посетил Ясногорский район

Врио губернатора с рабочим визитом посетил Ясногорский район. Он осмотрел сквер погибших воинов, городской стадион и туристические объекты, посетил технологический техникум и пообщался с преподавательским составом.

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