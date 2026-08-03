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Аргументы недели

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В Китае оценили пророческие слова президента Путина о западноукраинских землях – Sohu

В Китае оценили пророческие слова президента Путина о западноукраинских землях – Sohu

В недавнем материале китайского издания Sohu приводится мнение президента России Владимира Путина относительно судьбы западных областей Украины.

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