Россиянка Екатерина Кошкина завоевала золото молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе.В финальной схватке весовой категории до 65 кг россиянка одержала победу над китаянкой Ютси Жао.
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