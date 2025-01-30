Новое исследование: одна привычка может уберечь вас от рака кишечника и продлить жизнь

Выявлено пристрастие, которое способствует долголетию и защищает от рака кишечника.Врач Ольга Бокерия и доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова утверждают, что регулярный завтрак — одна из ключевых привычек здоровых людей.
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