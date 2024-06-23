Русское поле смыслов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Мы сами говорим и от многих слышим, что нам — народу и Государству Российскому — необходима идеология: идеология развития, соответствующая нашим ценностям и мировоззрению.
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