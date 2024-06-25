Politico: Вашингтон предупредил «Хизбаллу», что не будет останавливать израильскую атаку и может Израилю

Как пишет американское издание Politico, официальные лица США, пытающиеся предотвратить более масштабную войну на Ближнем Востоке, делают необычное предупреждение ливанской группировке «Хизбалла»: «не думайте, что Вашингтон сможет помешать Израилю напасть на вас».
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