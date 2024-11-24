Из окружения Трампа просочилась информация о перепалках, оскорблениях и рукоприкладстве

В команде победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, активно формирующего свою будущую администрацию, зачастую возникают конфликты, сопровождающиеся оскорблениями, перепалками и даже рукоприкладством, пишет издание The Washington Post.
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