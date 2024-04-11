В России предложили снабдить устройства для вейпов информацией о вреде здоровью

В России предложили наносить на устройства для вейпов информацию о вреде здоровью. Как передает RT, с инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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