На Светлую Седмицу кто не звонарь?! А вы знали🤔 Звон колоколов имеет уникальную способность менять человеческую душу к лучшему, побуждая задуматься о глубоких вопросах жизни.
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На Светлую Седмицу кто не звонарь?! А вы знали🤔 Звон колоколов имеет уникальную способность менять человеческую душу к лучшему, побуждая задуматься о глубоких вопросах жизни.