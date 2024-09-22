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Дмитрий Медведев: Необходимо помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию

Дмитрий Медведев: Необходимо помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию

Об исторической памяти и  неотвратимой мести В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам «вглубь России» с использованием потенциала НАТО.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
ДАВНО ПОРА УДАРИТЬ так, чтобы лет на 300 и более даже мыслишку о нападении на Великую Россию всякая нечисть прятала так глубоко чтобы даже ото сна просыпались в холодном поту от СТРАХА!!!
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3 час.
zs
zhanna simonova
Борис,все правильно желаешь.Только все пожелания ограничиваются полем событий,а это-1000 лет.Как ты сказал,так и будет.
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1 час.
Сергей Забелин
Дима как всегда жжёт
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1 час.

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