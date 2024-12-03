В калужской Медыни родители маленьких детей возмутились из-за новой мега-горки

В Медыни в связи с открытием всесезонной горки для катания на тюбингах некоторые родители выразили свое возмущение тем, что их детей перестали туда пускатьВ Медыни в связи с открытием всесезонной горки для катания на тюбингах некоторые родители выразили свое возмущение тем, что их детей перестали туда пускать.