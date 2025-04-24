ФСБ предотвратила теракт с БПЛА в Нижегородской области

В Нижегородской области предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии с использованием БПЛА. Готовившие атаку по заданию украинских спецслужб двое выходцев из Средней Азии ликвидированы при задержании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии