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Путин предложил иностранным партнерам КТК помочь с ремонтом

Путин предложил иностранным партнерам КТК помочь с ремонтом

Президент России Владимир Путин предложил иностранным партнерам помочь РФ с ремонтом поврежденной после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.

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