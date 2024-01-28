Прокуратура проконтролирует дело о нападении на журналистку "Известий"

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств инцидента в Химках, где на семинаре VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой напали на журналистку "Известий" Натали Графчикову и ее оператора.
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