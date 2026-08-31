Туристы-украинцы требуют компенсаций за моральный ущерб из-за русских в Египте

Туристы с Украины пожаловались, что во время отдыха в Египте их стали соединять в группы с русскими, а не с европейцами, и заселять в отели, ориентированные на русскоязычных.
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