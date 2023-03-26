Что происходит в финансовом секторе США

Финансовая система США рухнула? Или он слишком большой, чтобы развалиться? Почему же тогда FSOC - Совет по финансовой стабильности собирается на внеплановое заседание, организованное Министерством финансов США? Утром 24 марта 2023 года министр финансов США Джанет Йеллен провела внеплановое заседание FSOC.
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