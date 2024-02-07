Кирилл Кабанов: В действительности страдает от радикалов, прежде всего, именно Россия с учетом их массового бесконтрольного переселения в нашу страну

Заявление казахстанских спецслужб о радикализации молодежи из стран Центральной Азии, в первую очередь, Таджикистана и Узбекистана - это просто констатация факта.
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