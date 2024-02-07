Кирилл Кабанов: В действительности страдает от радикалов, прежде всего, именно Россия с учетом их массового бесконтрольного переселения в нашу страну

Alex Nемо

Не путайте Афганистан и Согдиану. Часть афганцев действительно происходят из тех же племен согдийцев что и среднеазиатские таджики и узбеки, но большая часть и таджиков и узбеков не жили на территории Афганистана. Одна из причин различия в языках и культуре между теми кто жил под персами и тех кто под ними не жил.