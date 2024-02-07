Кирилл Кабанов: В действительности страдает от радикалов, прежде всего, именно Россия с учетом их массового бесконтрольного переселения в нашу страну

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Заявление казахстанских спецслужб о радикализации молодежи из стран Центральной Азии, в первую очередь, Таджикистана и Узбекистана - это просто констатация факта.

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Комментарии
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Alex Nемо
Не путайте Афганистан и Согдиану. Часть афганцев действительно происходят из тех же племен согдийцев что и среднеазиатские таджики и узбеки, но большая часть и таджиков и узбеков не жили на территории Афганистана. Одна из причин различия в языках и культуре между теми кто жил под персами и тех кто под ними не жил.
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4 час.
Александр Батт
От радикалов страдают все.
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3 час.
Владимир Крепкий
Разговоров много,действий нет. А властям уже пора задуматься и дать какой-то ответ, потому что если это не делают они,значить вместо них этим занимаются другие...А зачем тогда директор?вот поэтому и участились случаи когда приезжают из других стран и живут по своим законам и часто радикально отличающихся от законов куда приехали...
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3 час.

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