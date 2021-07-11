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Саутгейт о пенальтистах: «Это был мой выбор, за это отвечаю я»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после игры с Италией (1:1, 2:3 по пенальти) в финале Евро-2020 взял на себя ответственность за выбор пенальтистов.

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