Машина разлетелась на запчасти: водитель ВАЗ погиб в Гулькевичском районе при столкновении сразу с двумя грузовиками

Машина разлетелась на запчасти: водитель ВАЗ погиб в Гулькевичском районе при столкновении сразу с двумя грузовикамиСотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 8 октября на ФАД «КАВКАЗ» в Гулькевичском районе.