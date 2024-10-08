Машина разлетелась на запчасти: водитель ВАЗ погиб в Гулькевичском районе при столкновении сразу с двумя грузовиками

Машина разлетелась на запчасти: водитель ВАЗ погиб в Гулькевичском районе при столкновении сразу с двумя грузовикамиСотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 8 октября на ФАД «КАВКАЗ» в Гулькевичском районе.
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