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Спорт Уик-Энд

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Кисляк: Стычка в начале - хитрости, тонкости футбола. «Зениту» это не понравилось- такое дерби

Кисляк: Стычка в начале - хитрости, тонкости футбола. «Зениту» это не понравилось- такое дерби

«Это «Зенит» - ЦСКА, дерби двух столиц. Матчи всегда получаются эмоциональными, - заявил после победы в Санкт-Петербурге полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

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