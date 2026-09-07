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Царьград

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ЕК обсудит итоги переговоров Уиткоффа и Зеленского

ЕК обсудит итоги переговоров Уиткоффа и Зеленского

ЕК рассматривает возможность обсуждения Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским итогов переговоров с Уиткоффом и Кушнером, которые прошли в Киеве 6 сентября после их встречи с Путиным в Москве.

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