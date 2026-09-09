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Царьград

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Катя Лель прокомментировала отцовство и инопланетные контакты

Катя Лель прокомментировала отцовство и инопланетные контакты

Катя Лель на премьере фильма «Надежда» в киноцентре «Октябрь» высказалась о роли мужчин в воспитании детей и прокомментировала слухи о контактах с внеземными цивилизациями, вызвавшими обсуждения на центральном телевидении.

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