Гении, которых погубили собственные изобретения

Многие из вещей, которыми мы пользуемся каждый день, являются творениями величайших умов. Если бы не эти гениальные изобретатели, мы бы до сих пор освещали дома масляными лампами, читали рукописные книги и передвигались исключительно пешком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии