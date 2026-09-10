Меню на минималках: McDonald’s на Украине сократил ассортимент в ряде ресторанов

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине сократила ассортимент в части заведений из-за перебоев с поставками продуктов.
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