Зенитный ракетный комплекс 2К12 «Куб» предназначен для защиты подразделений ПВО от мало- и средневысотных самолетов и ракет, летящих с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью.
"БУК"
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Зенитный ракетный комплекс 2К12 «Куб» предназначен для защиты подразделений ПВО от мало- и средневысотных самолетов и ракет, летящих с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью.
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