В еврозоне, Италии и Франции ускорилась годовая инфляция

Потребительские цены в еврозоне повысились в октябре текущего года на 4,1% в годовом сопоставлении после роста на 3,4% в сентябре, следует из предварительных данных Евростата.
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