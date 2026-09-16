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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус показал Мбаппе, как надеть футболку, чтобы не было видно надписи в поддержку Сеуты. Они первыми из игроков «Реала» сняли их

Появилось видео из подтрибунного помещения перед матчем « Эльче » – « Реал », на котором Винисиус показывает Килиану Мбаппе , как надеть футболку с надписью «Todos somos caballas» («Все мы – жители Сеуты») так, чтобы сообщение не было видно.

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