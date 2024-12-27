В США птичий грипп поразил 20 крупных кошек

Кошки особенно подвержены инфекциям птичьего гриппа.В заповеднике Шелтон в штате Вашингтон от птичьего гриппа погибли двадцать крупных кошек, среди которых бенгальский тигр, четыре пумы, африканский каракал, четыре рыси и пять африканских сервалов.