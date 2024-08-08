Военкор Поддубный в тяжёлом состоянии

Российские дипломаты потребовали от Организации объединённых наций решительно и незамедлительно осудить покушение, в результате которого пострадал корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии