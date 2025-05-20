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Бабаев о суперфинале Кубка России: «ЦСКА не будет легко. Возможно, будет даже сложнее, чем со «Спартаком»

Бабаев о суперфинале Кубка России: «ЦСКА не будет легко. Возможно, будет даже сложнее, чем со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не надеется на легкий матч против «Ростова» в суперфинале Кубка России.

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