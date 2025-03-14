Президент РФ Владимир Путин занял правильную позицию по прекращению огня на Украине. Об этом рассказал профессор и директор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро, пишет Iltalehti.
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